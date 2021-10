Black Adam, nuovi dettagli sulla Justice Society: 'Impazzirete per Atom Smasher e Cyclone'

Il primo trailer di Black Adam ha esordito nel corso del DC FanDome, e ora in una nuova intervista promozionale il collaboratore e produttore di The Rock Hiram Garcia ha parlato di cosa i fan possono aspettarsi dal prossimo film DC, che includerà anche la Justice Society.

Parlando con The Illuminerdi, il produttore di Black Adam ha anticipato l'introduzione dei giovani eroi sul grande schermo e di ciò che gli attori Noah Centineo e Quintessa Swindell hanno portato nei rispettivi ruoli di Atom Smasher e Cyclone. "Penso che la cosa interessante di entrambi quei personaggi è che, nonostante siano i più giovani e rappresentino in un certo senso il futuro della squadra, hanno anche loro un passato complesso. E credo che Noah e Quintessa abbiano fatto un ottimo lavoro nel rappresentarli."

Il produttore ha aggiunto: "Questa è la bellezza di tutti i personaggi che abbiamo portato in questo film: nessuno ha delle trascorsi semplici, tutti hanno delle storie complesse che vale la pena raccontare e scoprire. In particolare Atom Smasher e Cyclone: come ho detto, anche se negli occhi hanno il luccichio della giovinezza, anche se portano buone dosi di umorismo nel film, sono comunque stati forgiati da un passato complesso. Noah è fantastico, è impressionante, divertente, e ha dato vita ad Atom Smasher in un modo davvero unico. E Quintessa gli ha tenuto testa con il suo lavoro su Cyclone. Si tratta di un personaggio poco conosciuto anche tra i fan DC, il che è sempre molto interessante per noi perché amiamo introdurre nuovi personaggi. Entrambi hanno fatto un lavoro fantastico. Hanno avuto una chimica incredibile dal primo momento in cui hanno letto la sceneggiatura insieme."

Black Adam includerà anche Aldis Hodge nei panni di Hawkman e il grande Pierce Brosnan com Dr. Fate. Il film è stato diretto da Jaume Collet-Serra, regista del recente Jungle Cruise. Recentemente, Garcia ha anche parlato del rapporto tra Black Adam e Hawkman.