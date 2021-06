Black Adam e il crossover con Shazam! Fury of the God che non ti aspetti... Su Instagram!

Mentre finora non sembrano esserci piani per far incontrare i protagonisti dei film DC Black Adam e Shazam! Fury of the Gods nell'immediato futuro, su Instagram sta avendo luogo un inaspettato crossover...

"(Leggete tutto con la voce da annunciatore)" vediamo scritto nel post condiviso da Aldis Hodge, l'interprete di Hawkman nel film di Black Adam, che figura anche Zachary Levi a.k.a. Shazam in persona "In un mondo in cui due supereroe entrano in collisione a Topgolf, un'epica battaglia è all'orizzonte. Chi ne uscirà vittorioso? Chi subirà la sconfitta? A chi verrà il colpo della strega cercando di colpire la palla troppo forte con la mazza da golf? In arrivo sul grande schermo la prossima estate, #Shazam VS. #Hawkman in 'Golf Is Life, Fa Real Tho'”.

Ma sul set o al di fuori di esso, c'è qualcuno che la competizione la prende sempre sul serio...

"Non mi interessa se si tratta di golf, cucina o composizioni poetiche in stile haiku, se non fai vedere i sorci verdi a Shazam non ti faccio più salire sullo Star Cruiser!!" commenta un The Rock piuttosto infervorito al di sotto del post, mentre poco dopo ecco arrivare anche la risposta di Zachary Levi "Io ci sono. Per tutto".

E voi che ne pensate, chi vincerà (sul campo da golf)?

Black Adam arriverà nelle sale a luglio 2022, mentre Shazam! Fury of the Gods un anno più tardi, a giugno del 2023.