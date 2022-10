Black Adam, per il creatore di Mortal Kombat: 'C'è bisogno di un film su Dottor Fate'

Per Dwayne Johnson Black Adam è uno degli esordi cinematografici migliori, con numeri al box office che fanno sorridere sia Warner che DC. Per un successo che si sta consumando in questi giorni c'è chi pensa già ad un altro film, ma questa volta con un protagonista diverso.

La presenza, al cinema e sulle piattaforme streaming, dei supereroi pare essere destinata a durare ancora per molto. Che sia Marvel o DC, Netflix o Disney+ siamo circondati, se non sommersi, da quello che il regista Iñarritu ha pesantemente definito un 'genocidio culturale'.

L'egemonia di tale genere nell'industria non può che attirare ogni tipo di commento e parere su di sé, positivo o negativo che sia. Questa volta l'entusiasmo portato da Black Adam, ha spinto il creatore di Mortal Kombat e Injustice, Ed Boon a dire la sua sul futuro della DC. Attraverso il suo profilo Twitter ha parlato di un personaggio in particolare: "Possiamo essere tutti d'accordo sulla necessità di fare un film sul Dottor Fate?", ha domandato diretto alla community.

Non è certo un caso che Dottor Fate abbia affascinato e sorpreso molti, perché l'attore che lo interpreta è uno di quelli che Hollywood non scopre solo ora. Pierce Brosnan è, infatti, in grado di affascinare il pubblico e di suscitare forti emozioni già dai tempi del suo James Bond e quindi (forse) l'dea di un film o una serie tutto sua potrebbe concretizzarsi a breve!