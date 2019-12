Black Adam, confermata la presenza di Hawkgirl nel film DC?

A seguito delle voci sull'introduzione della introduzione della Justice Society of America in Black Adam, un nuovo report dello scooper Charles Murphy sembrerebbe confermare la presenza di Hawkgirl nel film di Jaumet Collet-Serra.

Stando a Murphy, la Warner Bros. e la DC Films sarebbero alla ricerca di un'attrice dai 20 ai 30 anni per interpretare Hawkgirl in vista dell'inizio delle riprese fissate a luglio 2020, data confermato dallo stesso Dwayne Johnson prima di svelare l'uscita ufficiale di Black Adam.

Nel report viene anche confermata la presenza del Dottor Fate e Isis (come anticipato a fine novembre da Heroic Hollywood), così come quella dei membri della JSA Hawkman, Atom Smasher e Stargirl: secondo Murphy lo studio si starebbe muovendo con pazienza per via del grande potenziale dei personaggi in eventuali spin-off del DCEU.

In attesa di una conferma (o smentita) da parte della Warner Bros. - i primi dettagli ufficiali potrebbero arrivare nei primi mesi del 2020 - vi ricordiamo che il film con The Rock debutterà nelle sale il 22 dicembre 2021 a pochi mesi di distanza dal secondo capitolo di Shazam!, la cui uscita è prevista per il 1° aprile 2022.



Proprio in questi giorni, inoltre, la produzione ha ingaggiato Tom Meyer (Real Steel) come production designer.