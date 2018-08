Black Adam con Dwayne 'The Rock' Johnson si farà: parola del produttore

Mentre Shazam! con Zachary Levi si appresta ad arrivare sul grande schermo il prossimo anno, dovremo attendere un po' di più per vedere il Black Adam di Dwayne 'The Rock' Johnson al cinema.

Ad aggiornare lo status di Black Adam ci pensa il produttore Hiram Garcia nel corso di una nuova intervista: "Black Adam verrà realizzato, ve l'assicuro. Stiamo lavorando, al momento, a fondo alla sceneggiatura, che sta venendo su molto bene. Sono eccitato dalla storia che stiamo sviluppando. Io sono da sempre un fan dei fumetti. E ho sempre avuto questo sogno... sapete, nella vita ti poni degli obiettivi e uno di questi era 'un giorno vorrei realizzare un film di superereroi'. C'era una figura supereroistica in Dwayne Johnson da sempre, quindi ho tentato di capire quale personaggio potesse meglio adattarsi alla sua persona e Black Adam è la persona giusta".

Anche se, inizialmente, Black Adam era previsto come comprimario del film dedicato a Shazam!, alla fine l'antieroe è stato completamente escluso dal cinecomic, ed il produttore afferma che la ragione dietro questa scelta è per "non compromettere nessuno dei due costringendoli a partecipare alla medesima pellicola".

Infine, Garcia ha fatto notare che il Black Adam di Dwayne 'The Rock' Johnson non sarà un boy scout ma più un tipo da "ti strappo la testa e poi mi dirigo verso il prossimo tizio".