Black Adam al Comic-Con: il cinecomic con The Rock invaderà la Hall H!

Finalmente il Comic-Con di San Diego torna in presenza, e che presenza! Oltre a un mega-show dei Marvel Studios, sembra che la Hall H ospiterà anche Black Adam, il cinecomic DC con protagonista The Rock.

Dopo ormai più di due anni di eventi virtuali, il Comic-Con di San Diego torna popolare le strade della città che conducono verso il San Diego Convention Center, e ovviamente anche l'imponente edificio che ospiterà l'evento dedicato all'intrattenimento multi-genere più popolare al mondo.

E, come sempre, il calendario della kermesse e in particolare ciò che avviene tra le mura della Hall H (la sala più grande a disposizione per i panel) promettono grandi cose.

Per il momento non sappiamo ancora granché sull'edizione 2022, è vero, ma qualche informazione l'abbiamo, e riguardano il mondo dei cinecomic: sembra infatti che i Marvel Studios faranno ritorno proprio nella celebre sala, la stessa dove sarà presentato anche uno dei titoli di punta della "compagnia rivale"...

Black Adam, il film DC diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson sarà tra i main event di sabato 23 luglio, e l'annuncio ci arriva proprio dall'ex-campione del mondo di wrestling, che come usava fare ai tempi della WWF/WWE, ha anticipato la sua presenza e quella della JSA a un panel davvero "speciale e indimenticabile". Parola di The Rock.

Black Adam arriverà a ottobre al cinema.