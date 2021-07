Black Adam, come si collegherà al resto del DCEU? Risponde il produttore

In attesa di scoprire che effetti avrà Flash sul resto del DCEU, il franchise si prepara ad accogliere il debutto del Black Adam di Dwayne "The Rock" Johnson, la cui pellicola stand-alone è in arrivo al cinema nel corso del 2022. Ma come sarà collegato il film con il resto dell'universo targato DC Films?

"Penso che ci siano diverso diverse possibilità. Ora ci stiamo decisamente concentrando sulla costruzione del nostro mondo. Ovviamente Shazam! esiste nello stesso universo di Black Adam e ci sono degli altri elementi crossover che potreste trovare nel nostro film" ha spiegato il produttore Hiram Garcia in una recente intervista con Collider. "In termini di dettagli su come si unirà tutto quanto, tuttavia, siamo ancora in fase di lavorazione. Ma vi dico con certezza che quando arriverà Black Adam, non importa in quale universo o multiverso DC si trovi all'interno, ve ne accorgerete."

Il produttore ha poi commentato un eventuale scontro tra The Rock e Henry Cavill (sempre che quest'ultimo torni effettivamente nei panni di Superman, ovviamente) in un futuro progetto del DCEU: "Difficile da dire, ma sarebbe incredibile se accadesse. Sappiamo di certo che i fan lo vogliono! Tutto quello che posso dire è che ascoltiamo sempre i fan e facciamo quello che possiamo per accontentarli."

L'uscita del film è fissata al 29 luglio 2022. Nei giorni scorsi, Garcia ha raccontato della prima volta che The Rock ha indossato il costume di Black Adam.