Black Adam: nel cinecomic con The Rock ci sarà un nuovo supegruppo, e non è la JSA!

Le riprese del cinecomic DC Films Black Adam volgono al termine, ma la co-protagonista Sarah Shahi ha anticipato la presenza di altri personaggi dei fumetti oltre a quelli già annunciati della Justice Society.

In attesa di uno sguardo ufficiale ai costumi dell'ensemble o di maggiori dettagli sulla trama del film, i fan hanno avuto la conferma che Black Adam introdurrà sul grande schermo il gruppo di supereroi Justice Society, composta da Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo come Atom Smasher, Quintessa Swindell come Cyclone e Pierce Brosnan nei panni di Dottor Fate. Ora la Shahi, che interpreta Adrianna Tomaz, ha anticipato all'Hollywood Reporter che il film introdurrà anche la Intergang.

"Sì, interpreto un personaggio di nome Adrianna, ed è una combattente per la libertà che sta guidando questa grande lotta per la resistenza contro un gruppo malvagio chiamato Intergang", ha rivelato l'attrice. Creata da Jack Kirby, la Intergang ha debuttato per la prima volta in "Superman's Pal Jimmy Olsen" #133: si tratta una banda criminale formata da Bruno Mannheim e legata ai Nuovi Dei, dato che Darkseid fece dono ai vari componenti del gruppo di armi speciali perché sperava di usarli come soldati nella sua lotta per trovare l'Equazione Anti-Vita. Inoltre, la Intergang è legata a Black Adam perché i suoi membri gli "offrirono" Adrianna come tributo in cambio di un'amnistia: Black Adam li uccise tutti, ma rimase legato ad Adrianna.

Del cast del film, lo ricordiamo, fanno parte anche Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, ma i loro ruoli sono attualmente sconosciuti: che si tratti dei membri della Intergang?



Black Adam ha una data d'uscita fissata al 29 luglio 2022.