Black Adam, chi vincerebbe tra Dr. Fate e Doctor Strange? Rispondono i fan

Gli scontri tra supereroi di fazioni opposte sono da sempre uno dei passatempi preferiti dei fan: gli universi Marvel e DC offrono innumerevoli occasioni in tal senso, l'ultima delle quali ci arriva dritta dal film in uscita con Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, con uno sguardo, ovviamente, anche a Spider-Man: No Way Home.

Il nuovo teaser dell'universo cinematografico DC ha infatti confermato la presenza di Dr. Fate in Black Adam (oltre ad Hawkman e Atom Smasher): si tratta di un personaggio dai poteri molto simili a quelli di Doctor Strange, ragion per cui la battaglia, almeno dal punto di vista verbale, è stata scatenata in men che non si dica.

Sui social, infatti, impazza la discussione su chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra i due supereroi: "Dr. Fate annienterebbe Strange", "Perché stai piangendo, Doctor Strange?" si legge in alcuni commenti, mentre un fan dallo spirito meno bellicoso propone: "Doctor Strange e Dr. Fate dovrebbero prendere una bella tazza di the insieme mentre la gente continua a confrontarli".

E voi, cosa ne pensate? Dr. Fate riuscirebbe ad avere la meglio sul personaggio di Benedict Cumberbatch? O sarebbe più facile il contrario? Diteci la vostra nei commenti! The Rock, intanto, ha annunciato l'arrivo dello spot DC Films al Super Bowl.