Black Adam: ecco a chi è stato offerto il ruolo di Isis nel film con The Rock

Secondo un nuovo report lanciato dal sito The Illuminerdi, il cast del cinecomic dedicato a Black Adam con protagonista Dwayne The Rock Jonhson sarebbe in procinto di allargarsi, accogliendo l'attrice che impersonerà il personaggio di Isis, ovvero la moglie e la partner del anti-supereroe e nemesi di Shazam nei fumetti DC.

Secondo il sito la parte sarebbe stata offerta a Sarah Shahi, attrice nota al grande pubblico per la sua partecipazione a serie di successo come Person of Interest e - come doppiatrice - alla serie animata Young Justice, sempre di casa DC Films. Nei fumetti Isis svolge un ruolo fondamentale, specialmente nell'universo post-Crisi denominato New 52 e che ha visto l'ascesa di Black Adam a nuovo eroe del DC Universe. Nella serie Adam si innamora perdutamente di Isis e questa successivamente entrerà in possesso di un amuleto che le donerà abilità in grado di rivaleggiare con quelle dello stesso Adam.

Una prima reiterazione del personaggio di Isis è già apparsa nel corso della serie DC's Legends of Tomorrow, attraverso il personaggio di Zari, anche se questa ha delle origini piuttosto diverse. Gli showrunner della serie CW hanno più volte ribadito come quello di Zari sia una loro libera interpretazione del personaggio di Isis.

Oltre ad aver fatto parte del cast di Person of Interest nei panni dell'assassina Sameen Shaw che poi si unisce al team investigativo, Sarah Shahi ha prestato la propria voce a Killer Frost nella prima stagione della serie animata Young Justice.

Al momento non sappiamo quando Black Adam arriverà nelle sale, in quanto la Warner ha rimosso il film dal suo calendario dopo gli slittamenti di Dune, The Batman e Flash.