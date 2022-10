Black Adam ha trasformato Fonzie in un supereroe: avete notato quel cameo?

Dopo una lunga attesa, Black Adam è finalmente arrivato nelle sale di tutto il mondo. Oltre ad avere presentato l'antieroe di The Rock, la pellicola ha come ben sapete introdotto una sfilza di nuovi eroi e cattivi.

Nel film fa infatti il suo debutto la Justice Society, la squadra composta dal Dottor Fato di Pierce Brosnan, da Isis interpretato da Sarah Shahi, da Hawkman, interpretato da Aldis Hodge, dal personaggio di Atom Smasher di Noah Centineo e da Cyclone, che nella pellicola è interpretata da Quintessa Swindell.

Parlando di Albert Rothstein / Atom Smasher, il personaggio può trasformarsi in energia pura ed emettere radiazioni atomiche, che aumentano la sua resistenza. Nella sua prima scena, il giovane eroe riceve una videochiamata da suo zio, Al Pratt, interpretato da Henry Winkler, l'iconico 'Fonzie' di Happy Days. Albert ringrazia suo "zio Al" per avergli dato il suo vecchio costume e i due parlano di supereroi prima di concludere la chiamata. Ma chi è Al Pratt?

Creato da Bill O'Connor e Ben Flinton in All-American Comics #19, Al in realtà non aveva veri superpoteri, ma era un piccolo studente universitario e più tardi uno psichiatra. Tuttavia, divenne un membro della Justice Society of America e rimase con il team fino alla sua ultima apparizione nella Golden Age nel 1951.

Sebbene l'apparizione di Winkler in Black Adam sia incredibilmente breve, rimane comunque una piacevole sorpresa per molti fan. Chissà se rivedremo il personaggio in futuro e se la Justice Society di Black Adam riceverà uno spin-off.