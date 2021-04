Black Adam, al cast si aggiunge anche la star di Young Rock Uli Latukefu

Mentre le riprese di Black Adam proseguono e si spostano ad Atlanta, il cinecomic DC con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson aggiunge un altro membro al suo già ricco cast: questa volta si tratta dell'attore australiano Uli Latukefu, star della serie tv di NBC Young Rock.

Continua ad ampliarsi il cast di Black Adam, il film diretto da Jaume Collet-Serra che seguirà la storia di Teth-Adam, l'anti-eroe interpretato da The Rock.

Oltre agli interpreti dei membri della Justice Society of America Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) e Cyclone (Quintessa Swindell), sono stati molteplici gli attori che si sono uniti al progetto negli ultimi mesi, inclusa la star di Aladdin Marwan Kenzari e l'interprete di 007 Pierce Brosnan, che tra l'altro darà anche lui il volto a un iconico personaggio: Dr. Fate.

Adesso, però, è stato annunciato che vedremo nella pellicola anche Uli Latukefu, l'attore scelto dal Brahama Bull in persona tra migliaia di candidati per vestire i panni di un giovane Dwayne Johnson nella serie di NBC Young Rock, in un ruolo misterioso di cui non sappiamo ancora nulla (ma considerata la precedente correlazione tra i due, chissà che non possa avere una parte simile anche in questa occasione?).

Voi che ne pensate? Quale parte potrà ricoprire Latukefu?

Black Adam arriverà nelle sale a luglio 2022.