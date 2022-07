Black Adam sarà il primo capitolo di una nuova fase del DC Universe: parla The Rock

Dopo essersi travestito da Krypto per sorprendere i fan alla premiere di DC Super Pets, The Rock è tornato a parlare di Black Adam, il suo primo cinecomic live-action in arrivo per DC Films e Warner Bros. a partire dal prossimo ottobre.

Intervistato da Screen Rant, infatti, Dwayne Johnson ha anticipato che Black Adam avrà un impatto sul futuro del DCEU, dicendo: "Quel filmato promozionale è un grande riflesso del tono che avrà il nostro film, ma è anche un riflesso della visione del nostro regista, che voleva creare qualcosa di molto diverso dal solito. Voleva creare un film che fosse dirompente. Inoltre il nostro obiettivo era anche quello di realizzare un film che avrebbe iniziato a far oscillare il pendolo nell'universo DC, che avrebbe scosso le cose. Black Adam non modificherà solo la gerarchia del potere nel franchise, ma inaugurerà anche una nuova era dell'universo DC."

In attesa di scoprire se Black Adam affronterà davvero Superman in un prossimo futuro, ricordiamo che nel film verrà introdotto anche un nuovo team di supereroi, la Justice Society, col cast che vanterà la presenza di Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi in quelli di Adrianna, Marwan Kenzari in quelli di Ishmael, Quintessa Swindell in quelli di Cyclone, Bodhi Sabongui in quelli Amon e Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate.

Inoltre, come annunciato in anteprima al Comic-Con 2022, in Black Adam ci sarà anche Viola Davis, che tornerà ad interpretare il ruolo della diabolica Amanda Waller, la leader della Suicide Squad. Quale sarà il suo ruolo nella vicenda di Black Adam? Sarà un'alleata per The Rock, o un'avversaria? E, in questo caso, chi assolderà per fermare il semi-dio? Staremo a vedere.

Per altri contenuti recuperate il nuovo trailer ufficiale di Black Adam mostrato qualche giorno fa in occasione del panel di Warner Bros al Comic-Con 2022.