Black Adam 'cambierà le gerarchie del DC Universe', parola di The Rock

Sappiamo da tempo che Dwayne "The Rock" Johnson interpreterà Black Adam nell'universo cinematografico DC. L'attore è stato scelto da prima, per esempio, che un film come Shazam! fosse prodotto e vedesse la luce, eppure non è ancora arrivato al cinema. A quanto pare, però, in estate inizieranno finalmente le riprese.

Lo ha confermato lo stesso Dwayne Johnson, che dopo aver annunciato l'inizio degli allenamenti sta completando la preparazione fisica in vista dell'imminente lavoro sul set. L'attore e wrestler ha postato su Instagram una foto in bianco e nero in cui è in palestra, ritratto di spalle, con le cuffie nelle orecchie.

Nella didascalia, The Rock scrive: "Le gerarchie del potere nel DC Universe stanno per cambiare. Mi alleno per Black Adam."

La domanda, a questo punto, è cosa succederà all'interno del franchise DC e come cambieranno le gerarchie. Lo stesso concetto di DC Extended Universe sembra essersi fatto più sfumato negli ultimi tempi, nonostante la riuscita di alcuni film. Aquaman, per esempio, presentava lo stesso personaggio che abbiamo incontrato in Justice League, ma la sensazione era quella di uno stand-alone. Lo stesso Joker, il più clamoroso dei recenti successi targati DC, è qualcosa di completamente diverso rispetto al suo franchise d'origine.

Grazie a Shazam! abbiamo comunque appreso qualcosa sulle origini di Black Adam, ma resta da vedere se questo avrà realmente importanza. Lo stesso Dwayne Johnson ha in passato accennato alla possibilità che Black Adam e Superman si ritrovino a un certo punto faccia a faccia, cosa che è accaduta del resto nei fumetti. Sappiamo inoltre che in Black Adam ci sarà Cyclone della Justice Society of America.

Un altro film che potrebbe darci qualche indicazione sul futuro del DC Universe è Birds of Prey, al cinema in questo fine settimana.