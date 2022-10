Black Adam: un nuovo BTS svela il ritorno di una vecchia conoscenza

Mentre le prime recensioni di Black Adam elogiano The Rock ed il suo adrenalinico e brutale anti-eroe, una nuova immagine del dietro le quinte del film è stata rilasciata svelando la presenza di una vecchia conoscenza della DC.

L'attesa sta per terminare: il 21 ottobre Black Adam uscirà finalmente nelle sale. Per 'riempire' questi ultimi giorni di attesa, è stata rilasciata un'immagine del dietro le quinte del film diretto da Jaume-Collet-Serra che mostra il ritorno della Emilia Harcourt di Jennifer Holland, una delle agenti che hanno lavorato sotto Amanda Waller di Viola Davis in Suicide Squad e in Peacemaker di James Gunn.

La Harcourt è uno degli agenti che vengono puniti dalla Waller dopo aver aiutato la Task Force X a sopravvivere all'attacco di Starro, durante gli eventi di Suicide Squad. Per questo motivo, in Peacemaker, la stessa è costretta a fare da babysitter all'antieroe protagonista, interpretato da John Cena, mentre la loro squadra interrompe una letale invasione aliena.

Naturalmente eravamo già da tempo a conoscenza della presenza di Amanda Waller in Black Adam, ma la presenza di Holland sul set non fa che confermare che il film è più intrecciato con l'Universo Esteso DC di quanto ci aspettassimo.

Nella foto BTS Holland si trova accanto a Hawkman e a Doctor Fate, che per il regista sono i veri leader di Black Adam, mentre il cast è poi completato da Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone e da Noah Centineo in quello di Atom Smasher.