Black Adam batte The Batman: è il film più atteso dai fan della DC

Nel corso dell'ultima notte del Super Bowl è stato diffuso un brevissimo mini-spot da parte della Warner come anticipo dei suoi prossimi cinecomic in arrivo: in questo segmento si è accennato quindi alle uscite di The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom. Per i fan il più atteso di tutti si è rivelato ilcidlm con The Rock.

Nonostante manchino solamente poco meno di 10 giorni all'uscita di The Batman e la curiosità sia alle stelle per scoprire come se la caverà Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro di Gotham City, per i fan il cinecomic DC più atteso dell'anno è proprio Black Adam, in cui vedremo Dwayne Johnson nei panni della nemesi di Shazam. Non solo, i fan sperano nel successo della pellicola con The Rock in modo tale che il franchise possa continuare non solo con dei sequel sul personaggio ma anche per eventuali spin-off, tra cui quello richiestissimo tra Black Adam contro Superman!

Nel corso di un'intervista rilasciata qualche tempo fa, lo stesso The Rock affermava che stavolta la Warner ha prestato attenzione ai dettagli in modo tale da non scontentare i fan come accaduto già in precedenza: "C'è una possibilità per costruire correttamente questi personaggi" ha spiegato. "Abbiamo prestato attenzione ad alcune delle insidie ​​che altri film avevano sperimentato in passato nel mondo DC, e a ciò che, giustamente, ha fatto felici molti fan e ne ha fatti inc***are altri, e come fan ero uno di loro."

Sulla resa dei conti tra Black Adam e Superman, Dwayne Johnson ha aggiunto che prima o poi avverrà, indipendentemente da chi interpreterà l'Uomo d'Acciaio. "Assicuriamoci di rispettare la tradizione e la mitologia, ma non lasciamoci ammanettare la creatività. Possiamo fare qualsiasi cosa se mettiamo il pubblico al primo posto. Quindi per me c'è una battaglia che vedremo un giorno, tra Black Adam e Superman. Non so chi sarà quel Superman, e non so chi lo interpreterà. Ma va bene così, non ho bisogno di saperlo adesso. Anche se sono sicuro di saperlo. E questo si basa su ciò che vogliono i fan. Abbiamo lavorato a ritroso da lì."