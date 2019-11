Black Adam: Batman invita Dwayne 'The Rock' Johnson nella Batcaverna

Entrare a far parte dell'universo DC vuol dire, oltre che assumersi le responsabilità che competono ad un supereroe, anche collaborare con i propri colleghi: è quanto tocca ora al nuovo arrivato Dwayne 'The Rock' Johnson, che nel 2021 presterà il suo volto a Black Adam.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Jumanji: The Next Level, atteso in sala per il prossimo gennaio, è infatti già stato contattato in via ufficiale da una delle personalità di maggior rilievo del mondo in cui si appresta ad entrare.

Parliamo nientemeno che di Batman in persona che, tramite il proprio account Twitter, ha fatto sapere a The Rock che sarebbe ospite gradito nella Batcaverna: "Questo è un formale invito per The Rock a visitare la Batcaverna" leggiamo nel tweet del giustiziere mascherato di Gotham. Chissà se l'attore troverà il tempo di accettare l'invito: noi, al suo posto, ci sentiremmo decisamente onorati!

Il tweet di Batman arriva, tra l'altro, poche ore dopo l'annuncio della data d'uscita del film dato proprio da Dwayne Johnson tramite Instagram; sul nuovo standalone targato DC comincia intanto già a gravare il peso delle aspettative, soprattutto dopo aver sentito il produttore Jaume Collet-Serra definirlo uno dei migliori film a cui abbia mai lavorato. Sarà vero? Per scoprirlo non possiamo far altro che pazientare un altro anno ancora.