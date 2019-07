Black Adam avrà un percorso particolare all'interno dell'Universo DC

Dopo il successo di Shazam!, come saprete, anche il film stand-alone su Black Adam, annunciato da anni, è diventata una priorità per la Warner Bros. Pictures che ha ingaggiato Jaume Collet-Serra per la regia.

Non c'è ancora una data di uscita per il progetto (secondo voci non confermate potrebbe arrivare nel 2021), ma Black Adam scorre spedito nella sua fase di pre-produzione iniziale, con il produttore Hiram Garcia che ha elogiato il regista per questo prossimo progetto dell'Universo della DC.

Nel corso di un'intervista, il produttore ha anche parlato della particolarità del personaggio e di come da "villain" diventerà un antieroe per il grande schermo: "Beh, questo personaggio che incontrerete affronterà un viaggio molto particolare. Sapete tutti le radici di Black Adam nei fumetti. E' stato creato come un villain. E grazie all'amore dei fan e a dei bravi sceneggiatori e ottime storyline, è diventato un antieroe. L'antieroe è un personaggio che amiamo sempre e a cui rispondiamo sempre bene. E, alla fine, Black Adam è un personaggio con un codice morale. E' un tizio che ogni cosa che fa è per via della sua famiglia e cosa è accaduto a loro.".

Le parole trovano d'accordo il protagonista, Dwayne 'The Rock' Johnson il quale ha anticipato: "Black Adam, lo sapete, ha iniziato la sua carriera come villain. Poi è diventato un antieroe. E poi potrebbe come non potrebbe diventare un eroe...".