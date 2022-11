Black Adam, assurdo: in Italia lo batte un film da 10 milioni!

I risultati di Dwayne Johnson in questi giorni li stiamo vedendo e acclamando tutti. Nulla togliere a Black Adam quindi, ma vedere un juggernaut da 200 miloni battuto da un film italiano semi-indipendente che è costato un ventesimo, è sempre motivo di orgoglio. Ecco quale e l'intera Top 5.

Nel corso del weekend appena trascorso, il secondo dalla distribuzione nei cinema, Black Adam ha fatto tremare il botteghino. Ottimi incassi considerato lo stato attuale e la credibilità del DC Extended Universe (ormai DCU) agli occhi degli spettatori. Poi certo, sempre di un cinecomic con Dwayne Johnson, con una campagna promozionale martellante e un budget da 200 milioni stimati stiamo parlando. Ma i tassi di calo da weekend a weekend sono molto incoraggianti e il film sta guadagnando più o meno in parti uguali nel mercato nazionale e internazionale, quest’ultimo ottimo segnale.

Ma in Italia, la qualità nostrana non si tradisce. Soprattutto se parliamo effettivamente di ottima qualità e non dell’ennesima commedia o cinepanettone (nulla togliere, si capisce) campione d’incassi. Il film in questione è La stranezza di Roberto Andò con protagonista Toni Servillo, passato anche per la Festa del Cinema di Roma appena conclusasi. Nonostante i nomi di Ficarra e Picone possano far pensare (a chi abbia il pregiudizio) a un film solo apparentemente serio e impegnato, La stranezza ripercorre invece la mente di Luigi Pirandello nel corso della stesura di uno dei suoi capolavori, i Sei personaggi in cerca d’autore. Trovate qui il trailer de La stranezza.

Al suo primo weekend, questo va detto, il film è al primo posto del botteghino italiano con 1,1 milioni di euro (ne è costati 10) e 165 mila spettatori. Segue a strettissimo giro The Rock con 949.397 mila euro e chiude il trittico (sempre al suo primo weekend, 345.576 mila) il nuovo di David O. Russell, Amsterdam, che nonostante un cast clamoroso ha fatto un drammatico flop al botteghino USA. Per chiudere la Top 5 però, aggiungiamo Halloween Ends (302.277 mila euro) e sempre per l’Italia Il Colibrì di Francesca Archibugi (298.126 mila euro).