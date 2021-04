Black Adam, ecco l'aspetto che potrebbe avere Pierce Brosnan nei panni di Doctor Fate

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Pierce Brosnan in Black Adam nei panni di Doctor Fate, il fandom DC è esploso di gioia, tant'è che qualcuno ha già cominciato a pubblicare le prime fan art dell'attore nel ruolo, come ad esempio l'ultima concept art di Nthnjohnson che potete vedere in basso.

Dr. Fate è stato utilizzato in diverse proprietà DC, principalmente nei film d'animazione, ma il suo alter-ego Kent Nelson ha fatto il suo debutto live-action nella stagione 9 di Smallville, dove venne interpretato da Brent Stait. Anche in quel caso era legato all'arrivo della Justice Society of America, team che sarà al centro anche del film Black Adam, questo perché Dr. Fate è storicamente legato a questo gruppo di supereroi.

Kent è apparso per la prima volta in More Fun Comics #55, e nel corso della sua lunghissima storia editoriale non è stato l'unico ad indossare gli abiti di Dr. Fate. La sua storia inizia con l'esplorazione della tomba di Nabu il Saggio insieme a suo padre Sven Nelson: quando aprono la tomba di Nabu, il suo spirito viene liberato e mentre Sven muore a causa di un gas, Kent viene risparmiato. Lo stesso Nabu finisce col diventare il mentore di Kent e lo addestra per diventare un potente stregone. Donandogli un elmo magico (l'iconico casco di Dr. Fate, chiamato anche Elmo del Fato e/o Elmo di Nabu), Kent diventa il superumano Dr. Fate, specializzato in minacce soprannaturali.



L'attore si andrà quindi ad aggiungere a un già nutrito cast che comprende, oltre al personaggio titolare interpretato da Dwayne Johnson, anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge in quelli di Hawkman e Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone. Di recente è stato poi annunciato il casting di Marwan Kenzari, nonostante sul suo ruolo non si sappia ancora nulla.

Black Adam, precedentemente programmato per uscire nelle sale nel 2021, ha subito diversi spostamenti a causa del COVID, fino all'arrivo della data d'uscita ufficiale annunciata dallo stesso The Rock pochi giorni fa, esattamente prevista per il 29 luglio 2022.