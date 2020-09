Black Adam, ecco che aspetto potrebbe avere Aldis Hodge come Hawkman

Un paio di giorni fa è stato annunciato il casting di Aldis Hodge come Hawkman in Black Adam, prontamente confermato anche da The Rock sui social, e sul web già si trovano fanart davvero notevoli dell'attore nei panni del suo personaggio.

Come noto ormai da tempo, nel film di Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson vedremo anche la Justice Society of America, uno dei gruppi di supereroi più popolare dell'Universo DC, ma che, al contrario della Justice League, in live-action sul grande schermo non si era ancora vista.

Così questa sarà volta buona per vedere Hawkman, Cyclone, Dr. Fate e l'Atom Smasher di Noah Centineo (la prima aggiunta al cast comunicata prima di Hodge) al cinema, e quale modo migliore di celebrare le ultime news di una fanart?

L'artista Datrinti ha postato su Instagram il suo ultimo digital painting, scrivendo "Aldis Hodge come Hawkman! Potrei aver fatto un grosso passo avanti con questo pezzo, ma ai posteri l'ardua sentenza. Però è da parecchio che non mi entusiasmavo in questo modo per un dipinto".

In effetti, il dipinto (che trovate in calce alla notizia) è davvero notevole, e contribuisce non poco ad alimentare l'hype per il film che, purtroppo, non riusciremo a vedere prima della fine del 2022.

E voi, cosa ne pensate? Vi piace questa fanart di Aldis Hodge come Hawkman? Fateci sapere nei commenti.