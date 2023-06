Black Adam arriva su Sky Cinema: per Dwayne Johnson è il momento della rivincita?

Se lo avete perso al cinema oppure se avete semplicemente voglia di riscoprirlo, vi segnaliamo che il cinecomix DC Black Adam con Dwayne Johnson è in arrivo nella programmazione di Sky Cinema e in streaming sulla piattaforma NOW.

Il lungometraggio Warner Bros, che esplora la storia del supereroe DC di Kahndaq dotato di poteri divini e liberato dopo cinquemila anni di prigionia, sarà in prima tv lunedì 3 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action, in streaming su NOW e anche disponibile su Sky on demand. Nel film, Dwayne Johnson recita al fianco di Aldis Hodge ("City on a Hill", "Quella notte a Miami") nei panni di Hawkman, Noah Centineo ("Tutte le volte che ho scritto ti amo") nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi ("Sex/Life", "Rush Hour – Missione Parigi") in quelli di Adrianna, Marwan Kenzari ("Assassinio sull’Orient Express", "La Mummia") nel ruolo di Ishmael, Quintessa Swindell ("Voyagers", "Trinkets") nel ruolo di Cyclone e Pierce Brosnan nei panni del supereroe Dr. Fate.

Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Black Adam è stato un grosso flop per Warner Bros al box office mondiale, dando il là ad una pessima striscia negativa per la DC che spera di risollevare la testa con il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. Nella nuova saga, che inizierà l'anno prossimo con la serie tv Creature Commandos e poi tornerà al cinema nel 2025 con Superman: Legacy, non ci sarà il Black Adam di Dwayne Johnson, con l'attore stesso che ha personalmente confermato che non farà parte del franchise di James Gunn...almeno per il Capitolo Uno, intitolato Gods & Monsters.

Un motivo in più per recuperare Black Adam su Sky Cinema senza gli affanni di 'universo condiviso' da costruire: gli darete una chance? Ditecelo nei commenti.