Black Adam arriva in digitale: su quali piattaforme si può acquistare o noleggiare?

Dopo il grande esordio di Black Adam in vod negli USA, il cinecomix DC Studios con protagonista Dwayne Johnson arriva sul mercato italiano per l'acquisto e il noleggio digitale anche in Italia.

Il film è disponibile da questa settimana per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity: come da tradizione, Warner Bros Italia ha pubblicato su YouTube i primi dieci minuti di Black Adam, che potete riprodurre sul canale ufficiale della major o direttamente nel player all'interno dell'articolo.

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Nel film, The Rock Johnson recita al fianco di Aldis Hodge ("City on a Hill", "Quella notte a Miami") nei panni di Hawkman, Noah Centineo ("Tutte le volte che ho scritto ti amo") nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi ("Sex/Life", "Rush Hour – Missione Parigi") in quelli di Adrianna, Quintessa Swindell ("Voyagers", "Trinkets") in quelli di Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo di il Dr. Fate: questi personaggi insieme formano il nuovo supergruppo della Justice Society, che molto presto tornerà nel DCU dopo gli eventi del film.

Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra, da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi DC. Black Adam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck.