Black Adam, anticipate alcune scene dal film con The Rock: ecco l'esordio della JSA?

Alcuni nuovi dettagli provenienti direttamente dall'ultima bozza della sceneggiatura di Black Adam sono stati condivisi online in questi minuti e anticipano per il film con Dwayne 'The Rock' Johnson l'arrivo di altri supereroi come Hawkman e Cyclone della JSA.

Non sono stati diramati molti dettagli ufficiali finora sull'atteso cinecomic DC Films spin-off della saga di Shazam!, ma The Illuminerdi sembrerebbe aver messo le mani su un paio di scene provenienti direttamente dall'ultima bozza della sceneggiatura di Adam Sztykiel.

Impossibile al momento dire se ciò che è stato condiviso dal sito corrisponda a verità, né tanto meno, qualora fosse vero, se ciò che è stato scritto finora da Sztykiel finirà nel film vero e proprio e non subirà altre modifiche, ma con la produzione originariamente prevista per iniziare questo luglio (ma rimandata a causa del Coronavirus), si potrebbe presumere che la storia a questo punto sia abbastanza pronta.

La prima di queste due scena vede Teth-Adam (ovvero Dwayne Johnson) svegliarsi da un lungo sonno per salutare la sua futura moglie Adrianna Tomaz, alias il dio egizio della natura Iside, e suo figlio Aziz (un personaggio creato per il film). Si dice che Tomaz avrà un ruolo significativo nella sceneggiatura, ed è descritta come una "donna mediorientale coraggiosa e impavida, fortemente contraria alla violenza e abbastanza forte da stare accanto a Teth-Adam". La loro interazione si conclude con lui che esprime la propria intenzione di tornare in un cimitero, l'ultimo posto che ricorda, e Adrianna decide di accompagnarlo.

Abbiamo anche dettagli su una scena che coinvolge Maxine Hunkel, AKA Cyclone, che viene accolto nei ranghi della Justice Society of America da Atom Smasher, Hawkman e Dr. Fate.

Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme o eventuali smentite. Voi cosa ne pensate per il momento? Ditecelo nei commenti.

