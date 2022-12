Black Adam, l'annuncio di The Rock: 'Non farò parte della prima fase del DC Universe'

Sembra proprio che nel DC Universe targato James Gunn nessuno abbia le spalle coperte: il repulisti generale rischia di coinvolgere anche chi ha fatto il suo esordio nel franchise solo poco tempo fa, almeno stando a quanto leggiamo dal comunicato pubblicato in queste ore da The Rock sul futuro di Black Adam.

L'allarme era già stato lanciato nei giorni scorsi, quando Dwayne Johnson aveva smesso di seguire gli account di Black Adam e di Warner Bros. su Instagram: "James Gunn ed io abbiamo parlato, e Black Adam non farà parte della prima fase di questa storia. In ogni caso, DC e Seven Bucks hanno garantito di voler continuare a valutare i modi migliori in cui Black Adam potrebbe essere utilizzato in futuro" si legge nel posto pubblicato dal profilo ufficiale di Johnson.

L'attore continua: "James ed io ci conosciamo da anni e abbiamo sempre tifato l'uno per il successo dell'altro. Le cose non sono cambiate, e io tiferò sempre perché DC (come Marvel) abbia successo. Voi mi conoscete, e sapete che potete sempre contare sulla schiettezza delle mie parole. Questa decisione presa da James Gunn e da DC rappresenta la loro visione del DC Universe".

Non è tardata ad arrivare la reazione dello stesso James Gunn: "Voglio bene a The Rock e sono eccitatissimo all'idea di scoprire cosa faranno ancora lui e Seven Bucks. Non vedo l'ora di poter tornare a lavorare insieme". Non un addio, dunque, ma un arrivederci che potrebbe anche rivelarsi piuttosto lungo: in attesa di novità, comunque, Black Adam continua a volare su HBO Max.