Black Adam: Alexander Skarsgard interpreterà Hawkman?

Il DC FanDome si avvicina e, tra i numerosi titoli che verranno approfonditi e presentati n ei vari panel, uno dei più attesi è il Black Adam con Dwayne Johnson, al quale potrebbe aggiungersi nientemeno che Alexander Skarsgard.

L'attore e "fratello d'arte" sarebbe infatti stato adocchiato dalla produzione per ricoprire il ruolo di Hawkman, che così facendo debutterebbe anche nell'universo cinematografico del DCEU. I rumor sul suo possibile casting arrivano dal portale Illuminerdi, che riporta il forte interesse della Warner Bros. per Skarsgard, scelta quantomai insolita visti i tratti egiziani e mediorientali del supereroe, in forte contrasto con quelli svedesi dell'attore.

Hawkman, che nei fumetti cede più volte il testimone, è infatti l'ennesima reincarnazione del principe egiziano Khofu ed è proprio nell'antichissimo dio Horus che bisogna ricercare l'ispirazione per il suo costume. Il ciclo di reincarnazioni che vede Khofu protagonista va avanti da migliaia di anni, talvolta persino su altri pianeti, e la reincarnazione più conosciuta del principe/ supereroe è Carter Hall, archeologo divenuto poi vigilante. Nei fumetti Hall è descritto come un guerriero possente, instancabile e molto spesso incline alla rabbia e alla vendetta più violente, ma è anche uno dei membri fondatori della Justice Society of America e secondo le più recenti rivelazioni proprio Black Adam farà da ponte di collegamento verso la JSA.

In attesa di conferme, vi ricordiamo la recente aggiunta di Noah Centineo al cast di Black Adam, anche se è possibile che dovremo aspettare ancora qualche tempo prima di vedremo in azione a causa di un possibile slittamento delle riprese di Black Adam.