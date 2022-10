Black Adam, Aldis Hodge sull'assenza di Hawkgirl nel film con The Rock: 'Non è casuale'

Mentre tutti aspettiamo il suo arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 21 ottobre, Black Adam si prepara a fare faville al box-office (o soprattutto) anche grazie alla presenza nel cast di Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del protagonista. Chi non ci sarà invece è il personaggio di Hawkgirl, da sempre spalla nei fumetti di Hawkman.

Come aveva rivelato la star e il produttore esecutivo di Black Adam Dwayne Johnson nel 2020, Hawkgirl avrebbe dovuto far parte della Justice Society of America, ma Johnson ha in seguito twittato che i piani non sono stati rispettati e che Maxine Hunkel / Cyclone (Quintessa Swindell) è entrata a far parte dell'ensemble al suo posto. Poiché il partner dei fumetti e spesso marito di Hawkgirl, Carter Hall / Hawkman, interpretato da Aldis Hodge, apparirà nel film, ci si è chiesti perché alla fine non sia stata inclusa nel cast, ma secondo Hodge c'era una buona ragione.

"Oh, in realtà non posso parlare di questo, del suo inserimento nella storia del film, perché... Sì, non posso parlare di come sarà inserito nel film, a parte il fatto che sarebbe comunque fantastico", ha spiegato Hodge in una nuova intervista a The Direct. "Sarebbe fantastico, ma la sua assenza è intenzionale. Abbiamo spazio per crescere, quindi se ci è permesso di andare oltre e di esplorare diverse strade, speriamo che questa sia una delle strade che toccheremo. Ma tutto ha un significato e uno scopo".

Il ruolo di Hawkgirl nelle pagine della DC Comics è in qualche modo ancora più complesso: il ruolo è stato inizialmente ricoperto da Shiera Sanders Hall, moglie e anima gemella immortale di Carter. La coppia ha operato insieme per decenni, e il loro passato contorto è stato sovvertito più volte nella Silver Age dei fumetti e in seguito ha portato alla creazione di una seconda Hawkgirl chiamata Shayera Hol.

A entrambe è succeduta Kendra Saunders, una giovane donna latina discendente della famiglia di Shiera che sviluppa i poteri di Hawkman quando l'anima di Shiera entra letteralmente nel suo corpo. Da allora, Kendra Saunders è diventata un membro fisso di squadre come la JSA, la Justice League e le Birds of Prey.

In attesa del 21 ottobre, leggete dell'ultima gaffe di The Rock su Idris Elba.