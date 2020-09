Black Adam: Aldis Hodge sarà Hawkman nel film con The Rock

Secondo quanto riportato da The Wrap e The Hollywood Reporter, Aldis Hodge è in trattative finali per vestire i panni di Hawkman in Black Adam, il film che firmerà il debutto di Dwayne "The Rock" Johnson nell'Universo DC.

Apparso per la prima volta in Flash Comics n.1, il personaggio ha debuttato come alter ego dell'archeologo Carter Hall, che scopriva di essere la reincarnazione di un antico principe egiziano maledetto e assassinato da un sacerdote egiziano. Nel 1961 Hawkman è stato reimmaginato come Katar Hol, un alieno del pianeta Thanagar che indossa l'uniforme della polizia del suo mondo, i "Wingmen."

I dettagli sul suo ruolo nella trama sono ancora sconosciuti, ma stando ad una fonte verrà presentata la versione di Carter Hall.

Descritto come un thriller d'azione e avventura, il film è stato affidato alla regia Jaume Collet-Serra (che ha già diretto The Rock nel film Disney Jungle Cruise) ed entrerà in produzione a fine inverno/inizio primavera 2021. La data di uscita è invece fissata al 22 dicembre 2021.

Nel frattempo qui potete trovare le anticipazioni di Black Adam emerse dal DC FanDome, durante il quale è stata confermata la presenza della Justice Society of America. Nel cast, lo ricordiamo, troveremo anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.