Black Adam, Aldis Hodge sull'importanza degli eroi di colore al cinema

In una recente intervista ai microfoni i Geeks of Color, l'attore Aldis Hodge, che nel prossimo e attesissimo Black Adam di Jaume Collet-Serra vestirà i panni di Hawkman al fianco di The Rock, ha avuto modo di parlare dell'importanza dei supereroi di colore al cinema, soprattutto nei film di grande portata mainstream.

Ha spiegato l'interprete:



"Quando penso all'aspetto della rappresentazione, mi domando perché io non sia cresciuto guardando dei supereroi che mi somigliavano. Ricordo la mia adolescenza, forse è successo in Spawn e Blade, no? Sai cosa sto dicendo? E lì è stato fantastico. Sapere che i bambini più piccoli avranno oggi questa opportunità è bellissimo. Credo che sia questo l'obiettivo principale di questa giusta ondata d'inclusività. Quindi sì, la trovo una grande responsabilità".



Descritto come un thriller d'azione e avventura, il film è stato affidato alla regia Jaume Collet-Serra (che ha già diretto The Rock nel film Disney Jungle Cruise) e la data di uscita è invece stata posticipata dal 22 dicembre 2021 a data da destinarsi, probabilmente per motivi legati alla distribuzione e alla Pandemia di Coronavirus.

Nel frattempo qui potete trovare le anticipazioni di Black Adam emerse dal DC FanDome della scorsa estate, durante il quale è stata confermata la presenza della Justice Society of America. Nel cast, lo ricordiamo, troveremo anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.



Cosa ne pensate? Quanto state aspettando questo Black Adam? Fatecelo ovviamente sapere come sempre nella sezione commenti che trovate in calce alla notizia.