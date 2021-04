Black Adam, Aldis Hodge sfoggia il fisico in vista del film: 'Facciamo progressi'

In questi giorni di sbornia collettiva causa Snyder Cut tocca non commettere l'errore di tralasciare il resto dell'universo DC: tra i vari Superman, Wonder Woman e Flash, infatti, c'è un Black Adam la cui produzione procede spedita, come dimostra la foto postata su Instagram da Aldis Hodge.

Con la data d'uscita di Black Adam ormai fissata e l'inizio delle riprese sempre più vicino, infatti, il nostro sta cominciando a mettersi in forma per entrare al meglio nei panni del suo Hawkman: i risultati, stando a quanto vediamo sui social, sembrano essere assolutamente rispettabili.

"Facciamo progressi ogni giorno. Sono quasi al punto a cui ho bisogno di arrivare. Cambiare modo di nutrirsi, dormire e allenarsi non è sempre così facile. Il mio corpo sta combattendo il dolore e la stanchezza ogni giorno, ma sono felice! Non posso raggiungere il massimo del mio potenziale finché non esco dalla mia comfort zone. Quindi devo continuare ad andare avanti!" ha scritto l'attore tramite il proprio profilo social.

Le premesse, insomma, sembrano delle migliori: vedremo quale sarà il risultato finale del film che vedrà Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni del supereroe DC! A tal proposito, intanto, andiamo alla scoperta del Dr. Fate interpretato da Pierce Brosnan in Black Adam.