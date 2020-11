Black Adam: Aldis Hodge parla del suo casting come Hawkman: 'Ho vinto la lotteria'

La pellicola DC dedicata interamente a Black Adam e con Dwayne "The Rock" Johnson protagonista è al momento sprovvista di una data d'uscita visti i recenti slittamenti causati dall'attuale pandemia di coronavirus. Questo però non vuol dire che la produzione intorno al film si è fermata, anzi tutt'altro. Recentemente ha parlato Aldis Hodge...

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, l'attore ha parlato del suo casting nei panni di Hawkman, supereroe appartenente alla Justice Society of America e che quindi potrebbe introdurre questo classico gruppo nel DC Extended Universe.

Hodge ha parlato di questa opportunità in termini entusiastici: "Quando mi hanno detto: 'Benvenuto in Black Adam' è stato come provare esattamente la sensazione che si ha quando immagino si vinca alla lotteria. Volevo davvero far parte di un universo di supereroi. Non mi importava in che ruolo specifico perché sono un grande fan dei cinecomic. Sono cresciuto con le graphic novel, sono entrato in questo settore così da poter fare un po' di soldi per comprarmi dei giocattoli di Batman sapete? E ho passato anni a cercare di entrare in questo mondo, in qualsiasi parte, solo per dire di averci messo un piede dentro. Ci sono voluti 13 o 15 anni di rifiuti per far sì che si concretizzasse. Quindi ottenere questa parte è stata come una ricompensa per tutti quegli anni di attesa e preparazione. E per me è stato davvero un momento incredibile".

Apparso per la prima volta in Flash Comics n.1, Hawkman ha debuttato come alter ego dell'archeologo Carter Hall, che scopriva di essere la reincarnazione di un antico principe egiziano maledetto e assassinato da un sacerdote egiziano. Nel 1961 Hawkman è stato re-immaginato come Katar Hol, un alieno del pianeta Thanagar che indossa l'uniforme della polizia del suo mondo, i "Wingmen".

Al momento Black Adam non ha una data d'uscita ufficiale, ma The Rock ha rivelato quando inizieranno le riprese.