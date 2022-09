Black Adam, Aldis Hodge sul suo Hawkman: 'Sia i fan che i non fan avranno ciò che sperano'

In queste ore è approdato finalmente in streaming il nuovo trailer di Black Adam, che ci ha permesso anche di vedere all'opera i membri della Justice Society of America. Tra questi c'è anche Hawkman, celebre personaggio dei fumetti DC che avrà il volto di Aldis Hodge. Proprio quest'ultimo ha avuto modo di parlare a lungo del suo personaggio.

Durante l'evento stampa in cui lo studio ha presentato il nuovo trailer del film, i presenti hanno avuto la possibilità di fare domande alle star del film e uno ha chiesto all'attore di Hawkman in che modo la sua interpretazione avrebbe differito dalle precedenti incarnazioni del personaggio nei vari media in cui è apparso (lo ricordiamo ad esempio nella serie Smallville).

"Poiché c'è un sacco di storia per capire da dove iniziare con questo personaggio, per me e per quello che abbiamo fatto, parlando con Jaume di quale fosse la direzione della narrazione, si è davvero ridotto a ciò che conosciamo e amiamo come fan" ha detto Hodge alla stampa. "Ma anche come funziona e dove li troviamo con Black Adam in questo contesto, non posso svelare i dettagli. Tutti hanno un registratore, quindi non dirò nulla. Dirò solo che il punto di partenza è che si tratta di un luogo ideale per chi conosce e ama questo genere. Ma anche per chi vuole scoprire cosa sia la Justice Society, cosa siamo, come ci muoviamo e come viviamo in questo mondo con Black Adam".

"Quindi, se sei un fan, otterrai ciò che vuoi. Avrai ciò di cui hai bisogno. Se non sei un fan, se non ne sai nulla, avrai tutto quello che ti serve per capire cos'è e diventerai un fan. Per me, quindi, hanno fatto partire questo personaggio e questa squadra nel punto esatto per far decollare tutto questo", ha aggiunto l'interprete di Hawkman in Black Adam.

Di recente, sono stati pubblicati anche i character poster di Black Adam.