Black Adam a 250 milioni al box office globale (e non accenna a calare)

Al secondo weekend di distribuzione per un blockbuster gigantesco come Black Adam, 250 milioni di dollari a livello globale potrebbero sembrare un risultato discreto. Ma gli incassi sono molto superiori alle stime e ancora primo al secondo weekend non accenna a diminuire: il calo post-debutto è molto buono.

Il nuovo film con protagonista Dwayne Johnson apparirà, a chi ancora non l’abbia visto, completamente diverso a seconda del vento. Ad ascoltare la critica, si vede la buona ripartenza di Warner Bros Discovery nel voler riorganizzare il DC Universe di qui ai prossimi dieci anni, come auspicato dal CEO David Zaslan. Ma nel complesso, le recensioni lo riducono a intrattenimento nella media e gli assegnano un punteggio “marcio” su Rotten Tomatoes. Gli spettatori invece lo premiano in molti modi.

Proprio su Rotten Tomatoes, Black Adam ha il punteggio più alto degli ultimi anni in DC Films. Ma è ovviamente al botteghino che si vedono gran parte dei risultati. Dopo il debutto allo scorso weekend, il film rimane in cima al podio anche alla seconda settimana, aggiungendo 39 milioni di dollari da 76 mercati esteri. Arriva quindi a un totale di 139 milioni a livello internazionale e un totale esatto di 250 milioni al botteghino globale. Questo rappresenta un calo del 45% soltanto, impensabile per gli ultimi titoli DC e comunque concorrenziale rispetto ai titoli MCU.

Ne sono esempi illustri, fra gli ultimi, sia Spider-Man: No Way Home che Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che all’epoca avevano registrato bruschi cali intorno al -67%. Ovviamente in questo dato bisogna considerare la corsa alle sale che Marvel, a differenza della DC, continua a fomentare negli ultimi anni. Detto in altre parole, non è questione di passaparola, che spinge gli spettatori MCU a non andare in sala già alla seconda settimana. Ma proprio il fatto, invece, che accorrano a milioni nei primissimi giorni di distribuzione. Buono quindi per Black Adam – che ora potrebbe vedere il ritorno di Pierce Brosnan nel DCU – ma la strada da fare è ancora lunga.