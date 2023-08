Black Adam 2, perché i piani di The Rock sono stati cancellati? Tutta la storia

Dwayne Johnson ha interpretato il personaggio di Black Adam per la prima volta nel film del 2022 di Jaume Collet-Serra, undicesima pellicola del DC Extended Universe, adattamento cinematografico dei fumetti DC con protagonista l'antieroe omonimo, interpretato proprio dall'ex The Rock. Il film non avrà un sequel: per quale motivo?

Pochi giorni fa Dwayne Johnson ha accusato DC per il mancato sequel di Black Adam. Intervenuto in un talk show di Kevin Hart, l'ex wrestler ha spiegato che i numerosi cambi di leadership all'interno della DC hanno condizionato in parte il lavoro e cancellato la possibilità di realizzare un seguito.



"Credo che Black Adam sia stato catturato in questa ragnatela e rimarrà uno dei più grandi misteri, non solo per me e i produttori ma per tutto il settore" sostiene Johnson.

Lo scorso dicembre Dwayne Johnson aveva pubblicato un comunicato nel quale ufficializzava la mancata produzione di Black Adam 2, spiegando all'epoca di averne anche discusso con James Gunn, impegnato con Peter Safran a realizzare il nuovo corso cinematografico DC.



Dalle notizie trapelate negli ultimi mesi la decisione di resettare quasi del tutto il DCEU da parte della casa di produzione ha comportato anche lo stop a diverse narrazioni del passato, tra cui proprio Black Adam.



Rivedremo Dwayne Johnson in futuro nel ruolo di Black Adam? Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Black Adam sul sito.