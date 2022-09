Bla bla baby: in prima tv su Sky la nuova commedia italiana per i più piccoli

Arriva su Sky in prima tv Bla Bla Baby, divertente commedia firmata da Fausto Brizzi, che sarà in onda lunedì 3 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family, e in streaming su NOW e disponibile on demand.

La storia è quella di Luca, che a quarantacinque anni lavora nell’ asilo nido in una grande azienda, la Green Light. Qui conosce Silvia, splendida e giovane madre single in carriera: ogni mattina i due si incontrano all’asilo, quando la donna lascia il piccolo Martino nelle mani di Luca e delle sue colleghe Celeste e Doriana. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. Fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato”. Il giorno dopo le voci incomprensibili dei bambini per incanto diventano per Luca parole di senso compiuto! Insieme ad Ivano, a Luca viene l’idea di sfruttare questo suo nuovo “dono” per creare una nuova App, Bla Bla Baby, in grado di comprendere i neonati, con cui diventare finalmente ricco, oltre che di usarlo per entrare nelle grazie di Silvia. Ma, ascoltando i pargoli dell’asilo, Luca scoprirà anche di un pericolo imminente che sta per abbattersi sulla Green Light…

Protagonista del film è Alessandro Preziosi. Al suo fianco Matilde Gioli e un ricco cast che comprende Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato a lunedì 3 ottobre.

