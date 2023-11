Bjorn Of The Dead: arriva l'horror sugli ABBA con Bruce Dickinson degli Iron Maiden

Ci hanno fatto ballare, cantare a squarciagola e persino piangere: gli ABBA sono, senza dubbio, la più grande pop band degli anni '70, capace di dominare le classifiche e conquistare i cuori di milioni di fan anche a distanza di decenni. Il loro travolgente fascino non può lasciare indifferente nessuno, neanche il mondo del cinema.

Il binomio ABBA-film, certamente, non è nuovo alla cronaca. Impossibile dimenticare l'iconico musical Mamma Mia! del 2008 firmato Phyllida Lloyd, divenuto un vero e proprio instant-cult; abbiamo tutti desiderato unirci alla danza di Donna (una strepitosa Meryl Streep) sulle note di Dancing Queen e allo stesso tempo versato più di una lacrima di commozione durante la celebre scena con in sottofondo The Winner Takes It All.

Arrivato quasi a sorpresa, il sequel del 2018 Mamma Mia! Here We Go Again diretto da Ol Parker ci ha offerto un duplice sguardo sul futuro di Sophie (Amanda Seyfried) e sul passato di sua madre, Donna (stavolta interpretata da Lily James). Le vicende della storia sembravano essersi concluse, ma la volontà della la produttrice Judy Cramer di realizzare il terzo capitolo della saga Mamma Mia! sembra suggerire un clamoroso ritorno.

Tuttavia, le ultime notizie arrivate da quel di Hollywood non riguardano un più che possibile Mamma Mia! 3, ma hanno sempre a che vedere con l'amato quartetto svedese. Ebbene, stavolta le loro canzoni non saranno la colonna sonora di un musical, bensì di una pellicola di un genere diametralmente opposto: nientemeno che l'horror.

La regista Elza Kephart (autrice di Slaxx), infatti, dirigerà Bjorn Of The Dead, film incentrato sulle vicende degli Abbatoir, una cover band degli ABBA che resterà intrappolata, insieme ad altri gruppi, in una discoteca nel bel bezzo di... un'apocalisse zombie. La pellicola viene descritta dal produttore Andrew Prendergast come "un vero e proprio festival di sangue tratto da un racconto super divertente, terrificante e ammonitore di Austin Dickinson sui meccanismi interni dell’industria musicale".

Per quanto le premesse possano suonare inusuali, una cosa è certa: Bjorn Of The Dead, la cui produzione inizierà nel 2024, sarà ricco di comparse di personaggi illustri in grado di scrivere la storia del rock e del metal. Nelle ultime ore, Deadline ha rivelato, infatti, che il film potrà contare sul cameo di Bruce Dickinson, il noto cantautore frontman degli Iron Maiden. Sarà interessante capire come il pop degli ABBA riuscirà a fondersi ed amalgamarsi con l'heavy metal della band britannica di Dickinson.

Non abbiamo ancora molte informazioni riguardo Bjorn Of The Dead, ma possiamo già intuire la natura ossimorica del progetto, destinato a fondere mondi apparentemente distanti, per non dire contrari. L'impresa sarà alquanto ardua; forse, sarà il caso che Elza Kephart faccia proprio quel famoso ritornello: "So when you're near me, darling, can't you hear me, S.O.S.?".

Nel frattempo, Meryl Streep è pronta a tornare in Mamma Mia! 3: sembra mancare soltanto la conferma, ma l'atteso terzo capitolo si avvicina sempre di più.