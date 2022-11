Bjork compie 57 anni: da The Northman a Dancer in the Dark, in quali film l'abbiamo vista?

Che Bjork sia una delle artiste più interessanti del panorama musicale degli ultimi 30 anni non lo scopriamo certo oggi: da sempre dedita alla sperimentazione, la musicista islandese (che oggi compie 57 anni) è però una che non si limita al mondo del pentagramma, non disdegnando di tanto in tanto incursioni in altri campi come quello del cinema.

Nel tempo libero tra un album e l'altro (ben 11 all'attivo, di cui uno pubblicato a soli 11 anni), Bjork ha infatti fatto più di una volta la sua comparsa sul grande schermo: la prima volta risale al 1990, addirittura prima che la carriera della nostra esplodesse con lo splendido album Debut nel 1993! Il film era The Juniper Tree, adattamento della fiaba dei fratelli Grimm Il Ginepro, e Bjork interpretava il ruolo della protagonista Margit in compagnia di un cast tutto islandese.

Nel 1994 una Bjork già affermata in campo musicale si ritaglia invece un piccolo spazio nel ruolo di sé stessa nel Prêt-à-Porter di Robert Altman, al fianco di gente come Julia Roberts, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Rupert Everett, Kim Basinger, Cher, Tim Robbins e tanti altri ancora! Nel 2000 ritroviamo invece l'artista in un ruolo da protagonista assoluta nel disturbante Dancer in the Dark di Lars von Trier, valso a Bjork una Palma d'Oro a Cannes come Miglior attrice.

Dal musical di Lars von Trier alla successiva (e, per ora, ultima) apparizione di Bjork in un lungometraggio trascorrono invece ben 22 anni: solo pochi mesi fa, infatti, abbiamo visto la musicista islandese interpretare uno dei personaggi più suggestivi del The Northman di Robert Eggers. E voi, avete già recuperato tutti questi film? In quale di questi pensate che Bjork abbia dato il meglio? Diteci la vostra nei commenti!