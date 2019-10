Bitter Root: Ryan Coogler produrrà il film tratto dal fumetto soprannaturale

Secondo quanto rivelato da Deadline, la Legendary Pictures avrebbe stipulato un accordo di collaborazione con Ryan Coogler per produrre l'adattamento cinematografico di Bitter Root, serie a fumetti pubblicata dalla Image Comics lo scorso marzo.

Bitter Root segue la storia dei Sangeryes, una famiglia afro-americana che vive a New York negli anni '20, al culmine dell'età del jazz. Inizialmente la famiglia era molto temuta, ma la loro tendenza alla grazia ha diviso i membri in modo molto profondo, Questo fino a quando non si presenta una minaccia soprannaturale che si nutre di pregiudizi, bigottismo e fanatismo proprio in quel momento i Sangeryes si staglieranno contro il nemico come baluardo per la libertà.

Il fumetto è stato creato Chuck Brown, David F. Walker e l'artista Sanford Greene e adesso la casa di produzione Legendary ha deciso di adattare la storia per il grande schermo. Brown, Walker e Green saranno tutti produttori esecutivi dell'adattamento della loro serie Image Comics. Sean Owolo. Jon Silk e Disney Hall di Big Machine saranno i produttori esecutivi del film per conto di Legendary. Per adesso non ci sono regista e sceneggiatore collegati, ma non appena sapremo qualcosa al riguardo non tarderemo a comunicarvelo.

Si preannunciano quindi come anni ricchi di impegni per Coogler, che dopo essere esploso grazie al successo di Creed prima e di Black Panther poi, sarà impegnato nella produzione dell'atteso Space Jam 2 e successivamente nella produzione e regia di Black Panther 2, che non arriverà prima del 2022 e la cui sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo.

Coogler lavorerà su Bitter Root a stretto contatto con i produttori Zinzi Evans e Sev Ohanian.