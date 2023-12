'Ho bisogno di essere nuda': Megan Fox spiega i suoi look da tappeto rosso

Megan Fox è la regina dei red carpet più osé: la scelta dei suoi abiti fa sempre scalpore, vuoi perché troppo corti, troppo scollati o perlopiù inesistenti. Neanche il costume di Halloween di Megan Fox ha trovato consensi, eppure la stessa attrice ha spiegato cosa si cela dietro la sua scelta di indossare esclusivamente abiti sexy.

In un'intervista con WWD, la star di I Mercenari 4 ha rivelato il motivo che la spinge a indossare abiti così trasparenti che lasciano davvero poco all'immaginazione:"Sto solo sperimentando quando indossare abiti oversize e quando vestiti che non sono necessariamente trasparenti - ha detto l'attrice - Ma poi c'è una parte di me che dice: 'No, ho bisogno di restare nuda oggi'. No, non ho uno stile ben definito. Dipende davvero da quello che sento in questo momento". La ricerca della stabilità, sia emotiva (non dimentichiamo il turbolento rapporto con il fidanzato Machine Gun Kelly)che nell'armadio, è ancora lunga per Megan Fox che a quanto pare non ha ancora trovato il suo stile: ma poca importa se ne fa della libertà la sua colonna portante.

Fox è tornata sul grande schermo con il quarto capitolo della saga di Sylvester Stallone Expendables ma le voci corrono e spingono sulla possibilità che Meghan Fox sarà protagonista di uno spin-off dei Mercenari tutto al femminile!