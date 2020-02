Bisogna fare i conti con la maledizione, nel nuovo trailer di Onward

Disney Studios ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova clip di Onward, il nuovo film d'animazione targato Pixar che sarà al cinema dal prossimo 6 marzo. "Sanno della mappa, sanno della gemma" si legge nella didascalia, "ma non sanno della maledizione. Segui i due fratelli nella loro avventura."

Onward, ambientato in un mondo fantasy suburbano apparentemente squallido e privo di magia, ha per protagonisti due fratelli elfi adolescenti (doppiati da Tom Holland e Chris Pratt), che partono per un viaggio avventuroso per scoprire se è rimasto ancora un briciolo di magia, e sperando di riuscire in qualche modo a ricongiungersi con il padre, che li ha lasciati orfani quando i due erano ancora troppo piccoli per avere ricordi di lui.

Nella nuova clip i due fratelli Ian e Barley Lightfoot sono scomparsi, e la loro madre viene rassicurata, almeno fino a un certo punto, da qualcuno che sembra conoscerli. "Non si preoccupi: gli ho detto della mappa, gli ho detto della gemma... un momento, non gli ho detto della maledizione!"

Qualche settimana fa sull'account ufficiale del film era già stato pubblicato un nuovo teaser trailer di Onward e l'attesa del film, il primo lungometraggio Pixar dopo Toy Story 4, continua a crescere. Qualche giorno fa, però, la Pixar è stata accusata di plagio per il design del van su cui viaggiano i due fratelli elfi.