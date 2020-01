Birds Of Prey: ecco un video di b-roll con tante scene dietro le quinte

Dopo le prime reazioni della critica a Birds Of Prey in seguito alla première, anche noi possiamo dare un'occhiata al film che vede protagonista Margot Robbie grazie al video contenente numerosi b-roll.

Il video è una compilation di riprese effettuate durante la lavorazione, e in molte di esse possiamo vedere la troupe in azione mentre gli attori recitano le scene. L'angolazione è spesso diversa da quella che troveremo nel film, ma il video riesce a darci diverse anticipazioni riguardanti l'atmosfera che si respirerà in Birds Of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e le situazioni nelle quali si troveranno i vari personaggi.

Possiamo dunque vedere la Harley Quinn di Margot Robbie in diverse inquadrature: una, in particolare, la vede protagonista di un combattimento in cui deve sconfiggere diversi avversari nella pioggia; in un'altra scena vediamo Quinn legata ad una sedia, mentre dialoga con aria di sfida con Black Mask (Ewan McGregor). Ampio spazio anche alle comprimarie: colpisce l'esibizione canora di Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) nel club di Black Mask. In altre scene vediamo la regista Cathy Yan intenta a dare alle attrici suggerimenti e indicazioni su come comportarsi sul set.

Non ci resta che attendere il 6 febbraio, giorno in cui arriverà in sala. Secondo le ultime dichiarazioni ci saranno scene post credit in Birds Of Prey, ed è dunque possibile che contengano indizi su di un eventuale sequel.