Birds of Prey ha utilizzato una scena scartata da Suicide Squad di David Ayer

La prossima settimana, più precisamente dal 6 febbraio, arriverà nei cinema italiani Birds of Prey, nuovo lungometraggio della DC Films che vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Ora, sebbene il film possa essere considerato più o meno indipendente dal suo predecessore Suicide Squad, pellicola nella quale la star nominata all'Oscar ha effettivamente esordito nei panni del celebre personaggio DC Comics, c'è un momento strettamente legato al cinecomic di David Ayer: come anticipato dal materiale promozionale la protagonista si recherà infatti alla ACE Chemicals, nota location della città di Gotham, e in un'intervista esclusiva con la regista Cathy Yan i colleghi di ReelBlend hanno appreso che la sequenza appartiene al film del 2016.

"In realtà abbiamo usato alcune riprese di Suicide Squad, sì." ha dichiarato la Han. "Però le abbiamo modificate appena appena giusto per adattarle al nostro mondo. E' un piccolo tocco che mi è piaciuto particolarmente, e penso che possa servire nel ricordare al pubblico cosa significhi per Harley la ACE Chemicals".

Come ricorderete, infatti, fu proprio nella ACE che il Joker di Jared Leto "creò" Harley, spingendola nelle vasche di sostanze chimiche. Per altri approfondimenti, scoprite perché il personaggio di Leto è stato escluso da questo spin-off e cosa succederebbe - secondo Margot Robbie - durante un ipotetico incontro tra Halley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix.