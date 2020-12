Birds of Prey, quali sono le ultime novità sul sequel con Margot Robbie?

Chi si aspettava o almeno sperava nell'annuncio imminente di un sequel di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) potrebbe rimanere un tantino deluso nel leggere gli ultimi aggiornamenti in merito forniti da Margot Robbie in persona.

Fin dall'uscita di Birds of Prey, il cinecomic DC dedicato ad Harley Quinn e alla sua gang tutta al femminile, sono stati in molti ad auspicarsi la realizzazione di un sequel, nonostante il film diretto da Cathy Yan non abbia dato i risultati sperati al boxoffice (pur avendo avuto un riscontro abbastanza positivo da parte della critica e un buon punteggio su Rotten Tomatoes).

E saranno stati sicuramente gli incassi "insufficienti" ad aver pesato più delle prime reazioni entusiaste (e la pandemia di certo non avrà aiutato), perché al momento non sembra muoversi nulla sul fronte produttivo.

Interrogata in merito durante una recente intervista, ecco cosa ha avuto da dire Margot Robbie sullo status di Birds of Prey 2: "Non lo so, ma nulla di imminente. Nulla che vale la pena menzionare a questo punto".

Il cast del primo film, come sappiamo, sarebbe bendisposto a un ritorno in un nuovo capitolo delle avventure di Harley e compagnia, ma se bastasse questo, sarebbero molte di più le pellicole ad avere dei seguiti.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe un sequel di Birds of Prey? Fateci sapere nei commenti.