Birds of Prey, il trailer del nuovo film della DC arriverà a breve

Con la data di uscita fissata per il 7 febbraio 2020, iniziano ad accorciarsi i tempi per Birds of Prey, nuovo film dell'etichetta Worlds of DC di Warner Bros. e DC Films.

Ragion per cui non stupisce il nuovo comunicato di Trailer Track, che ha fatto sapere che il primo trailer ufficiale del film con Margot Robbie arriverà a breve: il filmato è stato ufficialmente valutato dalla società tedesca FSK, e a quanto pare durerà meno di 40 secondi.

E' molto probabile che sarà rilasciato insieme a IT: Capitolo 2, che negli Stati Uniti uscirà venerdì 6 settembre (nelle sale italiane arriverà un giorno prima).

Nel corso dei mesi i fan hanno già potuto dare un'occhiata al film nel teaser di Birds of Prey, arrivato addirittura a gennaio scorso, e recentemente è comparsa online un nuovo promo poster con Harley Quinn, anche se in versione leak.

Restate con noi per ogni eventuale aggiornamento.

Cathy Yan ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, che ha recentemente firmato l'apprezzato blockbuster Bumblebee e che sta attualmente lavorando alla sceneggiatura del film stand-alone su Batgirl, ovviamente sempre per Warner Bros. Nel film, incentrato sulla Harley Quinn di Margot Robbie, assisteremo all'esordio sul grande schermo di Cassandra Cain, Cacciatrice, Black Canary e Black Mask, interpretato da Ewan McGregor.