Le Birds of Prey tornano a mostrarsi con un poster in stile fumetto

Dopo aver visto le Birds of Prey al completo, il film targato Warner Bros. e DC Films torna a stuzzicare la curiosità dei fan con un suggestivo poster ufficiale in stile fumetto.

Nell'immagine, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, vediamo un nuovo sguardo al costume dorato di Harley Quinn, che appare nel poster insieme a Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), la Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Renee Montoya (Rosie Perez), e l'immancabile iena.

Diretto da Cathy Yan, il film vedrà anche Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera, di cui abbiamo avuto in primo sguardo nel trailer di Birds of Prey diffuso ad ottobre. Il titolo completo del film è Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che comprenderà dunque il particolare sottotitolo della versione originale.

Nel film, Harley Quinn si unirà alle new entry per formare un improbabile quartetto che non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Maschera Nera, il pericolo gangster interpretato da McGregor. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 6 febbraio 2020, con un giorno di anticipo rispetto alla release negli Stati Uniti. Si sono da poco concluse le riprese aggiuntive, che secondo un report avrebbero migliorato "drasticamente" il film.

Che ve ne pare di questo nuovo poster? Fatecelo sapere nei commenti.