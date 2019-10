Le Birds of Prey tornano in azione nel nuovo spot televisivo DC Films

Dopo la pubblicazione del nuovo poster ispirato a Friends e ovviamente quella del trailer ufficiale di Birds of Prey, il nuovo lungometraggio della DC Films torna a mostrarsi ai propri fan con un nuovo spot televisivo.

Il filmato, pieno di scene inedite e distribuito negli Stati Uniti durante la messa in onda dell'ultimo episodio della serie televisiva di Batwoman, mostra alcuni spezzoni con tutte le protagoniste, dalla Harley Quinn di Margot Robbie alla Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead, passando ovviamente per la Black Canary di Jurnee Smollett-Bell e la Renee Montoya di Rosie Perez.

Cosa ne pensate di questo nuovo spot promozionale? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Diretto da Cathy Yan, Birds of Prey comprende nel cast anche Ewan McGregor nei panni di Black Mask, ed Ella Jay Basco nel ruolo di Cassandra Cain e Chris Messina in quello del villain Zsasz. Il titolo completo italiano sarà Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), e comprenderà dunque il particolare sottotitolo della versione originale.

L’uscita nelle sale, lo ricordiamo, è prevista per il 7 febbraio 2020.

Tra gli altri progetti DC Films in uscita vi ricordiamo Wonder Woman 1984, The Batman, The Suicide Squad, The Trench e Aquaman 2.