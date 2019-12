Birds of Prey sarà in una time-line parallela e avrà diversi collegamenti con Batman

Nel corso di una recente intervista promozionale la regista Cathy Yan, la costume designer KK Barrett e Margot Robbie hanno svelato qualche dettaglio relativo a Birds of Prey, nuovo progetto DC Films con protagonista la Harley Quinn.

La regista ha spiegato che il suo film ha una linea temporale tutta sua: alla domanda relativa a quanto tempo fosse trascorso dagli eventi di Suicide Squad del 2016, infatti, la Yan ha dichiarato: "Non è noto alcun periodo di tempo. No ... il film esiste in una linea temporale parallela".

Ciò non vuol dire che la trama di Birds of Prey ricalcherà quella di Avengers: Endgame presentandoci realtà passate e bivi temporali, ma semplicemente che la DC Films, come del resto ha già dimostrato con Joker di Todd Phillips e il futuro Wonder Woman 1984, ha smesso di inseguire la coerenza narrativa di un universo condiviso in stile Marvel Cinematic Universe per concentrarsi esclusivamente sulla produzione di singoli film.

A questo proposito, la Yan ha aggiunto: "In Suicide Squad Harley è molto legata alla figura di Joker. Voglio dire, la loro storia è intrecciata. In un certo senso quel film è la loro storia d'amore. Ma questo film non lo è. Penso che questo film ci abbia dato molte opportunità. Non lo definirei necessariamente un film post-Joker ma uno ambientato in un universo parallelo, e questa cosa ha permesso a tutti noi di essere liberi nel creare la nostra Gotham."

A proposito di Gotham City: la costume designer ha confermato che nel film vedremo Amusement Mile, il celebre parco di divertimenti aperto 24/7 e teatro di numerose storie a fumetti di Batman. Infine, alla domanda sul perché la Iena di Harley si chiami Bruce, Margot Robbie, che ha creato l'idea del film durante la produzione di Suicide Squad, ha risposto promettendo: "Vogliamo risparmiarvi questa sorpresa per quando vedrete il film."

Birds of Prey arriverà il 7 febbraio 2020.