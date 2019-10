Birds of Prey taglierà definitivamente fuori il Joker di Jared Leto?

Il Joker di Jared Leto è probabilmente il più discusso di sempre, da chi a ogni costo cerca di difendere la performance dell'attore di Requiem for a Dream e chi, invece, continua ad additarlo come il male assoluto in fatto di trasposizioni cinematografiche del personaggio.

Sta di fatto che, dopo la sua apparizione in Suicide Squad, di lui non v'è stata più traccia: Joker infatti non apparirà nel sequel/reboot di James Gunn, così come non sarà presente in The Batman al fianco di Robert Pattinson. E in Birds of Prey?

Il trailer appena rilasciato del film con Margot Robbie sembra toglierci ogni dubbio al riguardo: Joker ha rotto con Harley Quinn, come ci viene annunciato proprio dalla nostra anti-eroina, e non figurerà quindi tra gli invitati alla festa. La rottura dell'iconica coppia sembra essere una scelta piuttosto decisa da parte di DC, che non pare quindi intenzionata a dar seguito al personaggio nonostante Leto si sia più volte detto speranzoso di poter ripetere l'esperienza.

Joker o no, comunque, il trailer di Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) sembra aver destato la curiosità sperata dalla produzione: recentemente Mary Elizabeth Winstead ha promesso ai fan che ciò che vedremo sarà diverso da qualunque altro film di supereroi sia mai uscito in sala. Sarà vero?