Birds of Prey: svelato l'interprete di QUEL cameo nel film DC

Mentre Birds of Prey la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn prosegue la sua corsa al box office, ecco arrivare in rete i retroscena di un cameo del film grazie ad alcune immagini scattate sul set di Cathy Yan. Attenzione, seguono spoiler.

Stiamo parlando, come molti di voi avranno già capito, della breve apparizione di Joker, il quale è tornato mostrarsi durante un flashback del personaggio di Margot Robbie. Tuttavia, al contrario di quanto visto in Suicide Squad, ad interpretare il Clown Principe del Crimine del DCEU non è stato Jared Leto.

Come potete vedere nelle foto in calce, infatti, per vestire i panni di Joker nel cameo è stato chiamato Johnny Goth, cantate rock di base in California che ha spiegato come è andata ai microfoni di Earshot Media (via Joblo): "Conoscevo alcune persone che stavano lavorando al film e ho saputo che stavano cercando qualcuno che interpretasse Joker, e ho pensato che sarebbe stata un'opportunità fantastica. Avevano bisogno di qualcuno che avesse le mani simili a quelle del Joker di Leto, e qualcuno della giusta stazza, così mi sono presentato e mi hanno dato la parte. Abbiamo girato circa un mese dopo le riprese."

Leto, lo ricordiamo, in questi mesi è stato impegnato con le riprese di Morbius, il nuovo film dell'universo di Spider-Man targato Sony in arrivo nelle sale americane a luglio. Per altri approfondimenti sul film, vi rimandiamo al nostro speciale sul Morbius di Jared Leto.

