Birds of Prey, ancora un altro spot tv per Harley f***********a Quinn

Warner Bros. e DC Films presentano un nuovo spot tv per Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in uscita nelle sale italiane il 6 febbraio 2020.

Margot Robbie ci ricorda che è Harley f***********a Quinn nel nuovo spot tv di Birds of Prey, che dopo le utime immagini inedite diffuse qualche giorno fa, ci mostrano ancora altri footage con le nostre ragazze in azione.



Oltre a focalizzarsi su Harley, che ci tiene a farci presente che "Essere Harley quinn non è così semplice come possa sembrare", specialmente ora che deve ritrovare un'identità dopo la rottura con il Joker, il video ci fornisce anche un ulteriore sguardo alla Huntress di Mary Elizabeth Winstead e alla Black Canary di Jurnee Smollett-Bell, mentre questa volta non sembra essere in prima fila il villain interpretato da Ewan McGregor, Black Mask.



A loro si andranno comunque ad aggiungere anche Ella Jay Basco, Rosie Perez e Chris Messina, ovvero Cassandra Cain, Renee Montoya e Victor Zsasz rispettivamente.



Nessun cameo invece per il Joker di Jared Leto, almeno stando a quanto detto in più occasioni da Margot Robbie, che nel frattempo ha lodato la performance di un altro Joker, quello di Joaquin Phoenix, che agli ultimi Golden Golobe si è portato a casa la statuetta proprio per l'interpretazione del personaggio DC.



Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan, ed è solo uno dei film diretti da donne e prodotti dai grandi studios che vedremo quest'anno.